Super EP je pred vrati: Ne bi bilo presenečenje, če bi bila slovenska odprava najuspešnejša do zdaj SiOL.net Na evropskim prvenstvom v Münchnu bodo od 11. do 21. avgusta v devetih športih podelili 178 kompletov medalj. Slovenija se bo v bavarski prestolnici predstavila z nekaj velikimi favoriti za medalje, kot so športna plezalka Janja Garnbret, atlet Kristjan Čeh, kajakašica Anja Osterman, namizni tenisač Darko Jorgić ...

