Novi selektor postavil najvišje cilje: “Vsi sanjamo naslov svetovnega prvaka” Maribor24.si Slovenska odbojkarska reprezentanca se od danes na domače svetovno prvenstvo, ki bo do polfinala potekalo v ljubljanskih Stožicah, pripravlja pod vodstvom novega selektorja. Potem ko je v ponedeljek Avstralca Marka Lebedewa zamenjal Romun Gheorghe Cretu, se je danes v Črnučah ta predstavil športni javnosti in pohvalil svoje varovance. Prve besede, ki jih je z novimi varovanci izmenjal, so mu dale ...

