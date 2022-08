Jernej Kruder s tretjim izidom kvalifikacij na balvanih v polfinale evropskega prvenstva Celje.info Danes se je slovesno odprlo združeno evropsko prvenstvo v devetih športih v Münchnu. Ob odprtju so na tekmovališča stopili tudi prvi tekmovalci. Med njimi tudi slovenski športni plezalci, med njimi tudi celjski plezalec Jernej Kruder in napredoval v polfinale. Med 11. in 21. avgustom v Münchnu poteka združeno evropsko prvenstvo v kar devetih športih, in sicer atletiki, kolesarstvu, kanuju na mirni ...

Sorodno





























Oglasi Omenjeni Celje

Janja Garnbret

Olimpijske igre Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Zoran Janković

Tadej Pogačar

Borut Pahor