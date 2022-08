Nina Kostanjšek in Filip-Matej Pfeifer uspešna v repasažu RTV Slovenija Na evropskem prvenstvu v veslanju v Münchnu so v petek nastopili trije slovenski čolni. Nina Kostanjšek si je v repasažu zagotovila mesto v polfinalu, prav tako Filip-Matej Pfeifer, medtem ko bo dvojec Jaka Čas in Nik Krebs nastopil v B finalu.

