Potočar, Škofic in Preskar v polfinalu težavnosti na EP v Münchnu SiOL.net Drugi tekmovalni dan združenega evropskega prvenstva devetih športov v Münchnu je prinesel še dodatno zadovoljstvo v slovenski športnoplezalni tabor. Skozi kvalifikacijsko sito v moškem težavnostnem plezanju so se prebili trije Slovenci Luka Potočar, Domen Škofic in Milan Preskar. Moški polfinale težavnosti bo na sporedu v nedeljo.

