Na evropskem prvenstvu v veslanju v Münchnu so danes nastopili štirje slovenski čolni. Rajko Hrvat si je v polfinalu v lahkem enojcu z drugim mestom priboril nastop v velikem finalu. V dvojcu sta v finalu B nastopila Jaka Čas in Nik Krebs, kjer sta zasedla drugo mesto. V polfinalih sta bila medtem neuspešna Nina Kostanjšek in Filip-Matej Pfeifer.



