Literati v podporo Rushdieju: "Desetletja so ga imeli na muhi, a ni nikoli omahoval ali klecnil" RTV Slovenija Pisatelji in drugi zvezdniki so se z grozo in osuplostjo odzvali na vest, da je bil Salman Rushdie pred petkovim nastopom v zvezni državi New York napaden in zaboden na odru. "Upam, da bo z njim vse v redu," je rdeča nit njihovih izjav podpore.

Sorodno



























Oglasi