Ob 13.08 je na Mariborski cesti v Celju prišlo do trčenja dveh osebnih vozil. Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih in z vpojnim sredstvom sanirali razlite motorne tekočine. Reševalci NMP Celje so poškodovano osebo prepeljali v nadaljnjo oskrbo v celjsko bolnišnico. Ob 4.55 se je v kraju Runtole, občina Celje, voznik z osebnim vozilom čelno trčil v zaporni ...