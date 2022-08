Kane v 96. minuti Tottenhamu zagotovil točko, Tuchel in Conte kot dva petelina 24ur.com Nogometaši Chelseaja in Tottenhama so igrali derbi 2. kroga elitne angleške lige. Londonski obračun na stadionu Stamford Bridge se je končal z 2:2, spursi so izid z golom Harryja Kana izenačili v sodnikovem podaljšku. Zelo napeto je bilo tudi med obema trenerjema, Antoniom Contejem in Thomasom Tuchelom, saj se nista razšla prav prijaznem oziroma prijateljskem odnosu.

Sorodno







Oglasi Omenjeni Arsenal

Chelsea

Manchester City

Manchester United Najbolj brano Osebe dneva Janja Garnbret

Tim Gajser

Luka Dončić

Janez Janša

Peter Mankoč