VIDEO: Na derbiju angleške lige fizični obračun Contea in Tuchela Maribor24.si Na Stamford Bridgeu je Tottenham z zadetkom Harry Kane po podaji Ivana Perišića iztržil točko v londonskem derbiju proti Chelsea. Izjemno pestro in burno je bilo tudi med glavnima trenerjema obeh moštev. Antonie Conte je pri zadetku 1:1 prvič skočil v Tuchela in že tu sprovociral situacijo, ki je svoj vrhunec dosegla po koncu tekme. The heated argument between Tuchel & Contepic.twitter.com/mkp3lG ...

