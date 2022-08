Včeraj, okoli 18. ure se je na cesti med Vrhniko in Logatcem zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in kolesar. Kot so sporočili iz policije, je do prometne nesreče prišlo, ker je voznik zaradi prekratke bočne razdalje pri prehitevanju trčil v kolesarja. Pri tem se je kolesar lažje telesno poškodoval. “V postopku je bilo ugotovljeno, da je voznik vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zaradi česar so mu zasegli vozilo. Policisti vodijo prekrškovni postopek,” so še dodali.