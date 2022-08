Včeraj nekaj po 10. uri je, kot smo že poročali, na cesti med Jelovcem in Tržiščem na območju PP Sevnica padel motorist. S PU Novo mesto pojasnjujejo, da je 57-letni motorist iz Avstrije zaradi prevelike hitrosti na mokrem vozišču izgubil oblast nad motorjem, zapeljal s ceste in padel. Huje poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. preberite več » ...