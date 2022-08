Pijan vozil otroke z neregistriranim vozilom in žalil policiste 24ur.com Črnomaljski policisti so zaustavili 29-letnega voznika, potem ko ta sprva ni upošteval njihovih znakov, s katerimi so ga ustavljali. Kršitelj je prevažal več otrok v neregistriranem avtomobilu brez registrskih tablic in ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Voznik je med policijskim postopkom ves čas žalil policiste, ki so posumili, da je pijan. 29-letnik je opravil alkotest, ki je pokazal, d...

