Ministrica Šinko s predsednikom vlade v Prekmurju tudi o posledicah suše v kmetijstvu Vlada RS Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko je bila danes na obisku v Prekmurju, ki je potekal v okviru delovnega obiska predsednika vlade dr. Roberta Goloba. Tekom dneva so si ogledali več lokacij, med drugim so si ogledali območja, ki jih je prizadela suša, sestali pa so se tudi s predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice, Zadružne zveze, Sindikata kmetov in Zveze slovenske podeželske mladine.

