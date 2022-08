Golob napovedal hitre postopke za pomoč kmetom zaradi suše Lokalec.si Predsednik vlade Robert Golob se je med današnjim obiskom v Prekmurju z ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ireno Šinko sestal s predstavniki kmetov, s katerimi je spregovoril o suši, ki pesti kmetijstvo. Ob tem je napovedal pospešitev postopkov za pridobitev pomoči, na podlagi česar bi bila možna izplačila do konca leta. “Zelo se bomo potrudili, da bomo postopke, ki so običajno zelo ...

Sorodno















































Oglasi Omenjeni Murska Sobota

Robert Golob Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Zoran Janković

Marko Šuler

Goran Dragić