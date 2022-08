Ministrica Sanja Ajanović Hovnik s pomurskimi županjami in župani o regiji rasti in priložnosti - Pomurju Vlada RS Pred dnevom spomina priključitve Prekmurja k matičnemu narodu so predstavniki vlade obiskali severovzhodni del Slovenije. Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik se je na delovnem srečanju v Dobrovniku najprej sestala z županjami in župani pomurskih občin, nato pa se udeležila osrednje regijske slovesnosti ob državnem prazniku združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v Črenšovcih.

