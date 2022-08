Pred Karavankami devetkilometrska kolona vozil 24ur.com Poletja in s tem počitnic, dopustov še ni konec, kar se odraža tudi na slovenskih cestah in avtocestah. Zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je dolg devet kilometrov, izvoz Jesenice vzhod, Lesce pa je dovoljen samo za lokalni promet, obvešča Promet.si. In kaj se obeta ta konec tedna? Razmere bodo podobne, kot so bile pretekli praznični podaljšani vikend, torej gneč...

