Vse na enem mestu: vrhunci kvalifikacij za preboj v LP 24ur.com Po Maccabiju Haifi, Benfici in Viktorii Plzen so si prek kvalifikacij skupinski del nogometne Lige prvakov priigrali še Rangersi iz Glasgowa, København in zagrebški Dinamo. V priloženih videih vrhunci torkovih in sredinih kvalifikacijskih tekem za preboj med nogometno elito.

