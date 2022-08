Drugi in tretji val epidemije manj vplivala na število novo odkritih primerov raka Lokalec.si Po visokem padcu števila novih bolnikov z rakom v prvem valu epidemije covida-19, sta drugi in tretji val manj vplivala na število novo odkritih rakavih obolenj, ugotavljajo na onkološkem inštitutu. V drugi polovici leta 2021 je bilo število novih diagnoz primerljivo kot v letu 2019, vendar manka diagnoz do konca lanskega leta še niso nadoknadili. Vlada je ob nedavni ugotovitvi obstoja resnih mote ...

