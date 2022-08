Vpliv epidemije na število novoodkritih primerov raka v drugem in tretjem valu manjši RTV Slovenija Po visokem padcu števila novih bolnikov z rakom v prvem valu epidemije covida-19 sta drugi in tretji val manj vplivala na število novoodkritih primerov, ugotavljajo na onkološkem inštitutu. Manka diagnoz do konca lanskega leta sicer še niso nadomestili.

Sorodno































Oglasi