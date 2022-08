Pranje denarja in bogatenje vodstva Ine na račun mahinacij s prodajo plina RTV Slovenija Hrvaška policija in Urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) sta zaradi zlorabe položaja in pranja denarja aretirala enega od direktorjev Ine in predsednika odvetniške zbornice, saj naj bi pri prodaji plina oškodoval podjetje Ina.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Hrvaška Najbolj brano Osebe dneva Jože Mencinger

Primož Roglič

Janez Janša

Robert Golob

Tina Šutej