Hrvaško podjetje Ina oškodovali za več sto milijonov kun Maribor24.si Hrvaška policija je danes v sodelovanju z uradom za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) pridržala več oseb zaradi suma zlorabe in pranja denarja ter oškodovanja podjetja Ina. Hrvaški časnik Jutarnji list razkriva, da naj bi Ino oškodovali za več kot sto milijonov kun, med osumljenimi pa je tudi eden od direktorjev podjetja. Preiskovalci so po poročanju časnika, ki se sklicu ...

