Vseh pet osumljenih v aferi Ina za mesec dni v preiskovalni pripor 24ur.com Urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (USKOK) je zaradi suma zlorabe in pranja denarja ter oškodovanja podjetja Ina izvedel preiskavo in zahteval pripor za pet oseb. Hrvaški mediji poročajo, da naj bi peterica Ino oškodovala za več kot 850 milijonov kun oziroma več kot 113 milijonov evrov. Sodnica je za obtožene odredila mesec dni preiskovalnega pripora.

