Uprava za zaščito in reševanje končuje z interventnimi prevozi vode na Primorskem Vlada RS Danes se končuje izvajanje interventnih prevozov vode za slovensko Istro. V dobrem mesecu dni je bilo iz reke Unice v Vodarno Rižana do vključno današnjega dne skupaj prepeljanih 53.124 kubičnih metrov vode in opravljenih 3335 prevozov. V najbolj kritičnih dneh je tako v Vodarno Rižana cisterna pripeljala na vsakih deset minut.

