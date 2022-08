Prevozi vode v Istro so bili cenejši od predvidenega 24ur.com V vodarno Rižanskega vodovoda je prispela zadnja cisterna vode iz Unice. Skupaj so pripeljali 53.000 kubičnih metrov vode, stroški so ocenjeni na 700.000 evrov, kar je bistveno manj od treh milijonov, ki jih je vlada dodelila pred začetkom, je v Cepkih pri Dekanih povedal državni sekretar na ministrstvu za obrambo Rudi Medved.

