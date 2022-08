V Istro so prepeljali za 21 olimpijskih bazenov vode Primorske novice Z včerajšnjim dnem so v rižansko vodarno prepeljali še zadnjo pošiljko vode iz Unice. Da bi preprečili redukcije vode v istrskih občinah, so v dobrem mesecu dostavili 53.124 kubičnih metrov vode in opravili več kot 3300 prevozov. Operacija je stala 700.000 evrov, kar je precej manj od treh milijonov ...

