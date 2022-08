Francija brez težav odpravila Kamerun, iz skupine B napredujeta Brazilija in Japonska 24ur.com Na svetovnem prvenstvu v odbojki je na sporedu tretji krog, odigrane bodo štiri tekme v dvorani Stožice v skupinah B in D. Tekma med Slovenijo in Nemčijo bo pred znova razprodano dvorano vrhunec dogajanja dnevnega sporeda (v prenosu na POP TV ob 20. uri). Za uvod je bila na sporedu tekma med Brazilijo in Katarjem, Južnoameričani so slavili s 3:0 v nizih. Na drugi tekmi dneva je japonska izbrana v...

Sorodno













































Oglasi