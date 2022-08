Cretu: Na to vzdušje v dvorani sem čakal! 24ur.com Slovenski odbojkarji so z izjemno predstavo proti Nemčiji (3:0) prišli do druge zmage na tem svetovnem prvenstvu in tako potrdili napredovanje v osmino finala. Nasprotnik naših fantov še ni znan, priljubljeni "Koza" pa je po tekmi dejal, da bo od sedaj naprej vsaka tekma finale, čeprav tisti mali. S takšnimi predstavami, kot je bila danes, je tudi veliki kar precej blizu. Naše fante naslednja tek...

