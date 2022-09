SP v odbojki: kdo je napredoval, kdo izpadel in kdo se bo s kom pomeril? 24ur.com Uvodni teden svetovnega prvenstva v odbojki je končan in s tem tudi skupinski del. Med najboljšo šestnajsterico je po dveh prepričljivih zmaga in tesnem porazu napredovala tudi Slovenija, ki bo pohod na močno željeno medaljo nadaljevala v soboto, ko se bo znova pomerila z Nemčijo. Tekmo si boste lahko od 17.30 dalje v živo ogledali na POP TV in VOYO.

Sorodno

















































































Oglasi