Po dolgi bolezni je v starosti 91 let danes umrl nekdanji sovjetski voditelj in Nobelov nagrajenec za mir Mihail Gorbačov. Gorbačov je bil zadnji sovjetski voditelj. S položaja je odstopil 25. decembra 1991, potem ko je državo neuspešno skušal reformirati s perestrojko in glasnostjo. Sovjetska zveza je nato po 69 letih razpadla. Leta 1990 je prejel tudi Nobelovo nagrado za mir. V zgodovino se je s ...