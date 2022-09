Šivic: Na Finsko in v Nemčijo ne bomo šli na ogled središča mesta RTV Slovenija Hokejisti SŽ Olimpije so odpotovali na Finsko, kjer jih v petek ob 18. 00 čaka prva tekma v Ligi prvakov. Turku bo v vlogi izrazitega favorita, v nedeljo jih čaka še gostovanje v Wolfsburgu. Vse tekme si boste lahko ogledali na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

