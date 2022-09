Zoran Kedačič: Dokazali, da proti Franciji ni bilo naključje, zdaj ne smemo izgubiti zbranosti SiOL.net "Pričakoval sem nekaj podobnega. Smo v dobri formi. Vsem, ki so me vprašali, kako bo proti Nemcem, sem rekel, da bo suvereno 3:0. Fantje so stopnjevali predstave, so v pravi formi, fokus je pravi, na nas je, da ga zadržimo tudi v nadaljevanju prvenstva. Je pa treba iti postopoma, brez neke evforije. Čutimo, da Slovenija diha z nami, tako da zahvala navijačem za podporo. Se vidimo v osmini finala. ...

