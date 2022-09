Sonca ne bo manjkalo, nekaj več nestanovitnosti ponoči Primorski dnevnik Konec tedna bo povečini sončen in prijetno topel. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 27 ali 28 stopinj Celzija. Burja je ponehala, v prihodnjih urah bo ponekod zapihal šibak jugozahodni veter. Z njim bo pritekal nekoliko bolj vlažen zrak. Čez dan bo oblačnost postopno naraščala, pozno zvečer in ponoči bodo ponekod možne posamezne krajevne plohe ali nevihte. Vreme se bo že jutri zjutraj izbolj ...

Sorodno Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Nataša Pirc Musar

Aljaž Bedene

Goran Dragić

Peter Kauzer