FOTO: Ste tudi vi danes popoldne ujeli mavrico nad Mariborom? Maribor24.si Danes popoldne so se ponekod na Štajerskem razbesnele nevihte, pa tudi zagrmelo je. Popoldne je kratkotrajna ploha zajela tudi del Maribora, a ne za dolgo. Kmalu zatem se je na nebu narisala mavrica. Ponoči se bo sicer zjasnilo, do jutra bo ponekod po nižinah nastala megla ali nizka oblačnost. Jutranje temperature bodo od 9 do 15, na Primorskem okoli 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih str ...

