Pozor, vijoličen alarm za točo v Podravju in na Koroškem! Lokalec.si Agencija RS za okolje je izdala vijoličen alarm za možnost toče v Podravju, na Koroškem in v Savinjski.

Za danes so napovedane posamezne plohe ali nevihte. Jutri bo precej jasno z nekaj jutranje megle. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 29 °C. Agencija Republike Slovenije za okolje je že izdaja vijoličast alarm za verjetnost trenutnega pojavljanja toče na območju Podravja, Koroške in Savin ...

