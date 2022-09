Letos je šolski prag v občini Ivančna Gorica prvič prestopilo rekordno 236 prvošolcev. Novo šolsko leto 2022/2023 bo na treh osnovnih šolah in šestih podružnicah skupaj obiskovalo kar 1940 učenk in učencev. Lepo popotnico prvošolcem in njihovim staršem so v jutranjih urah po šolah zaželeli župan Dušan Strnad, podžupan Tomaž Smole in direktorica občinske uprave dr. Andrejka Miše Glavič. prebe ...