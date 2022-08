Minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Igor Papič je namenil posebno poslanico učenkam, učencem, dijakinjam, dijakom, staršem ter zaposlenim v vzgoji in izobraževanju. Spoštovani učenke in učenci, dijakinje in dijaki, učiteljice in učitelji ter vsi ostali zaposleni v vzgoji in izobraževanju! Veseli me, da v novo šolsko leto vstopamo mirno in dobro pripravljeni na izzive, ki so pred nami. ...