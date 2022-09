Trend povečevanja števila otrok v šolah in zmanjševanja števila otrok v vrtcih se v Mestni občini Celje vleče že nekaj let. Letos bo tako celjske osnovne šole obiskovalo 38 šolarjev več kot lani, kar sicer predstavlja slab odstotek več kot lani, celjske vrtce pa bodo obiskovali štirje otroci manj kot lani, je pa v primerjavi z lanskim letom v njih več novincev. V umetniško gimnazijo in programe Gl ...