Poklon spominu na bazoviške junake zurnal24.si Pri spomeniku bazoviškim junakom v Prešernovem gaju v Kranju so se danes s polaganjem vencev in kulturnim programom poklonili spominu na štiri tržaške domoljubne Slovence, ki so jih pred 92. leti usmrtili v Bazovici. Goste in udeležence sta pozdravila in nagovorila podžupan Mestne občine Kranj Janez Černe in župan Občine Devin-Nabrežina Igor Gabrovec.

