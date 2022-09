Dragić, Dončić in soigralci na poti v dvorano, v boj ob 14.45 #video SiOL.net Košarkarje Slovenije ob 14.45 čaka tekma osmine finala evropskega prvenstva proti Belgiji. Zmaga vodi med osem najboljših in do dvoboja z zmagovalcem Poljska – Ukrajina, poraz pa pomeni konec sanj o ubranitvi zlate kolajne iz leta 2017. Spored v dvorani Mercedes-Benz v Berlinu se je začel že ob 12. uri z dvobojem med Francijo in Turčijo.

