Črnogorci po izpadu proti gostiteljem: Katastrofa! Najslabše prvenstvo do zdaj. Sportal "Že od začetka turnirja se dogajajo nepojasnljive stvari. Celo kariero se trudim, da ne bi komentiral dela sodnikov, a to prvenstvo je bilo glede tega najslabše do zdaj," je svojo jezo nad sodniški odločitvami, ki so na udaru že celo prvenstvo, po porazu z Nemčijo v osmini finala EuroBasketa izrazil košarkar Črne gore Vladimir Mihailović.

