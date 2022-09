Litovski košarkar po izpadu s pikrim komentarjem zbodel Špance SiOL.net Španski košarkarji so v soboto zvečer po veliki drami in podaljšku s 102:94 v osmini finala EuroBasketa domov poslali košarkarje Litve. Ti si bili pred začetkom evropskega prvenstva v ožjem krogu favoritov, na koncu pa je na prvenstvu zabeležila le dve zmagi in štiri poraze. "Na vsaki tekmi nam je nekaj zmanjkalo in žal mi je, da se nam je ista zgodba pripetila tudi v osmini finala," je po koncu tekme s Španijo dejal selektor Kazys Maksvytis.

