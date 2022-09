Zakaj policija še ni obiskala Smodeja in ga zaslišala? So pa kriminalisti opravili 60 razgovorov z drugimi osebami!? Politikis Policija nadaljuje preiskovanje kaznivih dejanj s področja spolnega nasilja. Potem ko je umetnik Dušan Smodej za oddajo Tarča na TV Slovenija povedal, da ga policija ni obiskala, so na Policijski upravi Ljubljana za STA pojasnili, da preiskave prilagodijo specifičnim okoliščinam primera. Na vprašanje STA, kako to, da če so anonimne prijave razlog za sum, na […]

