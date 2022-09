Policija: Preiskava spolnega nasilja poteka Dnevnik Potem ko je Dušan Smodej za oddajo Tarča na TV Slovenija povedal, da ga policija ni obiskala, so na Policijski upravi Ljubljana v soboto pojasnili, da preiskave prilagodijo specifičnim okoliščinam primera. Na vprašanje, kako to, da če so anonimne...

Sorodno

























Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janja Garnbret

Zoran Dragić

Luka Dončić

Luka Mesec

Primož Roglič