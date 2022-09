"Mislim, da ni nobene potrebe, da je ministrica za kulturo gostja oddaj, katerih teme so kazniva dejanja in alternativne spolne prakse. Prvo je tema za ministrico za notranje zadeve, policijo, kazenske pravnike in kriminologe, druga pa za seksologe in psihoanalitike. Če pa je že priložnost, da govorimo o nesprejemljivih praksah v kulturi, bi oddaja morala poleg spolnega nasilja in nadlegovanja obravnavati tudi...