Swiatek na koncu le zdržala in osvojila tretji grand slam RTV Slovenija Poljakinja Iga Swiatek je v finalu teniškega turnirja v New Yorku premagala Ons Jabeur s 6:2 in 7:6 in s tem osvojila tretji turnir za grand slam, prvega na ameriških tleh.

Sorodno











Oglasi Omenjeni New York Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Goran Dragić

Zoran Dragić

Robert Golob

Janja Garnbret