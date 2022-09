Spodbudne novice pri Dončiću in Tobeyju Sportal Zdravniška služba slovenske košarkarske reprezentance na čelu z dr. Markom Macuro in fizioterapevtoma je imela v zadnjih dneh obilico dela. Najprej poškodba gležnja Mika Tobeyja, nato je prišlo do neljubega trenutka pri Zoranu Dragiću, ki si je strgal del štiriglave stegenske mišice, zaradi katere je že končal s prvenstvom. Dobrodošla novica je, da je pri osrednjemu zvezdniku Luki Dončiću, kar se ...

Sorodno







































Oglasi