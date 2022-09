(VIDEO) Italijanski selektor Gianmarco Poceco po tekmi s Srbijo sočno preklinjal v čisti srbščini topnews.si Italijanski selektor Gianmarco Poceco vedno pritegne pozornost s svojo energijo in karizmo, tako je bilo tudi po veliki zmagi nad Srbijo. Ključni trenutek v osmini finala EuroBasketa je bila prav njegova izključitev, po kateri so njegovi izbranci zaigrali precej bolje in zabijali koše proti Srbiji. Prednjačil je Marko Spisu, ki je ob 7/11 iz igre […]...

