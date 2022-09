Srbi po izpadu na EP: 'To je sramota desetletja' 24ur.com Srbska košarkarska reprezentanca se je poslovila že v osmini finala evropskega prvenstva. S 94:86 so bili od enih favoritov za naslov boljši Italijani. Srbski mediji so izpad njihove reprezentance v večini primerov ocenili kot največjo športno sramoto zadnjega desetletja. Slovenija na Eurobasketu seveda ostaja. V sredo zvečer, prenos na POP TV in VOYO od 20. ure naprej, jih čaka četrtfinalni spop...

