V začetku tedna nas bo še zadnjič letos razvajalo toplo vreme. Danes in jutri bo pretežno jasno z nekaj jutranje megle,” za začetek tedna napovedujejo vremenoslovci na Agenciji RS okolje (Arso). Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. V torek bodo jutranje temperature od 7 do 15 stopinj Celzija, kolikor jih bomo izmerili na Primorskem. Popoldne pa bodo temperature dosegle od ...